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Общество

Финальный этап Всероссийской олимпиады по математике пройдет в Нижнем Новгороде

02 апреля 2024 17:20  [53] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 25 апреля. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, главным координатором проведения математического турнира в регионе выступит Мининский университет.

Бороться за призыве места будут более 470 ребят из разных регионов страны, в том числе 5 нижегородцев.

Оценивать знания школьников будут преподаватели ведущих университетов страны, сотрудники научных организаций и студенты, которые одержали победу на всероссийских и международных математических олимпиадах.

В каждом из двух туров заключительного этапа олимпиады участникам предстоит решить по четыре сложные задачи из различных разделов математики: алгебры, теории чисел, геометрии и комбинаторики.

Право принять 50-я всероссийскую олимпиаду школьников по математике решением Минпросвещения России предоставлено Мининскому университету. 

Как отметил ректор вуза Виктор Сдобняков, команда университета имеет большой опыт в организации подобных финалов.

Сами состязания олимпиады пройдут на площадках АНОО "Школа 800", а разработкой программы пребывания детей в Нижнем Новгороде занимаются специалисты Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня "НЕЙМАРК".

Минобрнауки Нижегородской области напоминает, что Всероссийская олимпиада школьников – самая престижная национальная олимпиада. Дипломы победителей и призёров олимпиады действуют четыре года и дают право на поступление в престижные российские вузы без вступительных испытаний на образовательные программы, соответствующие профилю олимпиады.

Ранее сообщалось, что нижегородские школьники и студенты вышли в финал Интеллектуальной олимпиады ПФО

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Теги:
Олимпиада школьники
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