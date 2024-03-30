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Онлайн-проект "Военные профессии стартует в Нижнем Новгороде 7 апреля

04 апреля 2024 14:12  [108]

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Межрегиональный онлайн-проект "Военные профессии", который приурочен к празднованию 79-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Нижнем Новгороде. 

Как сообщает департамент культуры администрации, к проекту присоединятся 42 библиотеки Нижнего Новгорода. Организатором выступает Центральная детская библиотека им. Горького.

Принять участие в проекте может любой житель России без возрастного ограничения.  Для этого необходимо на своей странице ВКонтакте с 7 апреля по 7 мая разместить публикацию с хештегом #военные_профессии_нн - с рассказом о родственнике, друге или знакомом, чья работа связана с защитой Родины. Публикацию можно сопроводить фотографией, видеороликом или презентацией. Все публикации участников проекта будут размещены в официальной группе события.

Те участники, чьи рассказы наберут самое большое количество позитивных откликов, будут награждены дипломом и получат приглашения на Третий городской слет юных патриотов "Памяти павших будем достойны!".

Ранее сообщалось, что первая модельная библиотека откроется в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Городской слет юных патриотов "Памяти павших будем достойны!" проводится ежегодно и посвящен празднованию Дня Победы. Во время слета проходят творческие встречи с писателями-нижегородцами, выступления ансамблей народных танцев, "открытый микрофон", мастер-классы и интерактивные программы. Событие проводится с целью воспитания у юных читателей таких качеств, как любовь к своей Родине, уважение к истории предков, патриотизм.

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