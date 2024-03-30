День собственника пройдёт в Нижегородской области

День собственника пройдёт в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ РФ.

Серия тематических мероприятий начнётся с 13 апреля во всех регионах России. Участники проекта проведут общедомовые собрания собственников с голосованием в заочной форме с использованием ГИС ЖКХ. Собственники смогут ознакомиться с повесткой, изучить материалы и проголосовать в приложении «Госуслуги.Дом» или в личном кабинете ГИС ЖКХ в удобное время. Проект проводит АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя России и Минцифры России.

«Мы уже давно работаем над тем, чтобы объединить и активизировать собственников, дать им все инструменты для управления своим домом. Очень важно напомнить собственникам недвижимости в многоквартирных домах, что именно они сообща должны голосовать за решения, которые повысят комфорт жизни в доме. Для помощи управляющим организациям оператором системы будет регулярно обновляться информация о ходе голосования и наборе кворума», - подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

По данным ГИС ЖКХ, в прошлом году было проведено около 272 тыс. собраний, при том, что в стране около 952 тыс. многоквартирных домов. Обязанность проведения собрания собственников, согласно Жилищному кодексу, лежит на самих собственниках, поэтому важно развитие удобных для них онлайн-инструментов. Доля общих собраний собственников МКД в режиме онлайн растет: если в 2020 году в такой форме прошло всего 129 собраний (0,07% от всех собраний), то к осени 2023 года их насчитывалось более 58 тыс. (24,31%). В такой форме жителям существенно проще найти возможность высказаться за необходимые в их доме изменения.

Собственники квартир в домах, в которых управляющие организации проведут электронные голосования в рамках Дня собственника, получат письмо от портала «Госуслуги», чтобы не пропустить начало.

Приложение «Госуслуги.Дом», через которое могут голосовать собственники, создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.