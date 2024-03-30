X Молодежный музыкальный фестиваль «Морфест-2024» пройдет в Нижнем Новгороде 12 мая

X Молодежный музыкальный фестиваль «Морфест-2024» пройдет в Нижнем Новгороде 12 мая. Об этом сообщают организаторы.

Целью мероприятия заявлено сохранение и популяризация традиций отечественной песенной культуры, уникального музыкального наследия страны, воспитание чувства любви к Родине.

Его участниками станут более 300 учащихся кадетских образовательных учреждений – победителей Всероссийского молодежного музыкального конкурса «Мелодии победной весны».

Кстати, отмечается, что особое жюри оценило выступления представителей Нижегородской области: коллектива «Реверанс» средней школы №1 им. Героя Советского Союза Д.М. Карбышева из Кстова и военно-патриотического клуба Кадетской школы-интерната им. Героя РФ А.Н. Рожкова из Мулина – в номинации «Художественно-музыкальная композиция», Кадетского хора ГБОУ «Нижегородская кадетская школа» из областного центра – в номинации «Хоровое исполнение», Оркестра маршевых барабанщиков имени Алексея Ведерникова школы №1 г. Кстово под управлением дирижера - гвардии старшего лейтенанта Вадима Полунина - в номинации «Духовой оркестр».

12 мая участники фестиваля возложат цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. Также будет представлена премьера музыкального спектакля «Мелодии победной весны. Сверстникам посвящается». На сцене театра «Комедiя» кадеты выступят наравне с профессиональными артистами московского Детского музыкального театра.

Вечером того же дня участники X Молодежного музыкального фестиваля «Морфест-2024» отправятся на теплоходе по маршруту Нижний Новгород – Кострома – Ярославль – Череповец – Москва.

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