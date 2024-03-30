Ямочный ремонт на дорогах с оживленным движением продолжается в Нижнем Новгороде

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Ямочный ремонт дорог продолжается в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщает районная администрация, в приоритетном порядке устраняются ямы на дорогах с самым интенсивных трафиком движения.
По словам глава Нижегородского района Алексея Рыболовлева, подрядчики ремонтирую решетки дождеприемных лотков и ликвидируют изъяны на дорогах. Параллельно идет уборка прибордюрной полосы.
Такие работы уже проведены на ул. Белинского, Короленко, Славянская, Пискунова, Красносельская, на Казанском шоссе и набережной Гребного канала.
Кроме того, дорожное покрытие восстановлено на ул. Добролюбова, Ильинская, Алексеевская и Лыковая дамба. Отмечается, что ремонт дорог будет идти дальше в целях сохранения покрытия в надлежащем состоянии.
Напомним, объемы ямочного ремонта в Нижнем Новгороде выросли в два раза.
Ранее сообщалось, что восемь рециклеров для оперативного ямочного ремонта поступили в районы Нижнего Новгорода.
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