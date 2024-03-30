Новый рентген аппарат установлен в поликлинике №30 Нижнего Новгорода благодаря нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый цифровой рентгенодиагностический аппарат установлен в поликлинике №30 Советского района Нижнего Новгорода.

Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, медоборудование закуплено благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение". Стоимость аппарата составила 10 млн рублей. Деньги на его приобретение были выделены из федерального и регионального бюджетов.

Перед тем, как установить новое оборудование, в рентген-кабинете сделали ремонт.

По словам и.о. главного врача поликлиники №30 Светланы Тимониной, новый рентген аппарат поможет проводить рентгенографические исследования на более профессиональном уровне без ненужных перемещений пациента. Детектор и излучатель могут свободно передвигаться вокруг больного, при этом пациент находится в удобном положении. Данная опция чрезвычайно значима для оказания медицинской помощи малоподвижным и травмированным людям.

Руководитель поликлиники также отметила, что ранее по нацпроекту "Здравоохранение" были приобретены аппарат для проведения маммографии, видеоэндоскопический комплекс и видеоколоноскоп.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".



Ранее сообщалось, что нижегородская поликлиника №35 открылась после капитального ремонта