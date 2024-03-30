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Общество

Семейство хайлендов пополнилось в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

15 апреля 2024 15:23  [4] Общество

Фото: пресс-служба зоопарка Лимпопо

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" очередное пополнение среди питомцев. Как сообщает пресс-служба "Лимпопо", в семействе шотландских коров Борьки и Зорьки родился малыш-самец.

По словам директора зоопарка Владимира Герасичкина, малыш появился на свет рано утром и спустя несколько часов уже встал на ножки и встречал первых посетителей.

В настоящее время теленок вовсю прогуливается по вольеру. У него отменный аппетит, а вот его маме назначена специальная диета. Зорька уже опытная мама, поэтому свои родительские обязанности она выполняет хорошо. Между тем, отец семейства Борька пока безучастен. Он временно отделен от своего семейства, и с малышом пока общается только через защитное ограждение.

СПРАВКА.

Шотландская корова или хайленд – это порода коров с длинными рогами и длинной волнистой шерстью выведенная в Шотландии. Эти массивные животные могут набрать до 750 кг веса. При рождении теленок шотландской коровы весит не больше 25 кг.

Ранее сообщалось, что нижегородский зоопарк "Лимпопо" перешел на летний режим работы.

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Теги:
Животные Зоопарк
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