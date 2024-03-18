Тройное пополнение произошло в семействе кенгуру Беннетта в зоопарке "Лимпопо" Общество

Фото: пресс-служба зоопарка Лимпопо

Семейство кенгуру Беннетта в зоопарке "Лимпопо" пополнилось тремя малышами. Как сообщает пресс-служба зоопарка, сразу три самки кенгуру - Кнопка, Черри и Чапа - стали мамами с разницей в несколько недель.

По словам генерального директора нижегородского зоопарка Владимира Герасичкина, процесс появления на свет потомства у кенгуру особенный. На первых порах понять, есть ли в сумке матери малыш или нет, невозможно. Сначала малыш представляет собой маленький эмбрион, который после рождения находится внутри материнской сумки, где постепенно развивается и формируется в маленького кенгуренка.

"Мы же со своей стороны наблюдаем за состоянием мам, контролируем, насколько увеличиваются их сумки и следим за периодичностью шевелений, которые происходят в сумке по мере формирования малышей", - рассказал Владимир Герасичкин.

Сумки у будущих мам увеличились в середине декабря прошлого года. С того времени шло развитие малышей в полноценные особи. В настоящее время установить пол кенгурят невозможно, так как детёныши пока не покидают сумок, а только иногда высовывают головы. Питаются малыши в основном молоком матери, а взрослую пищу начнут пробовать к шести месяцам. Тогда же малыши и начнут покидать сумку.

Ранее сообщалось, что в нижегородском зоопарке “Лимпопо” случился бэби-бум

Также сообщалось, что бурые медведи пробудились в зоопарке “Лимпопо” в Нижнем Новгороде

СПРАВКА.

Кенгуру Беннетта — сумчатое млекопитающее семейства кенгуровых. Такое название дано в честь австралийского натуралиста Джорджа Беннетта. Беременность у самок длится около 40 дней, а малыш, представляющий собой эмбрион, рождается совсем крошечным (около 1 см). Сразу после рождения, детеныш забирается сумку к маме и прикрепляется к соску. После этого он снова становится беспомощным зародышем, пассивно получая молоко матери, количество которого та регулирует при помощи сокращений мускулатуры. Голову из сумки матери кенгуренок начинает показывать только по истечении 2,5-3 месяцев пребывания в сумке.