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Плитка в ванную комнату: основные типы

18 апреля 2024 13:39  [42]

Ремонт ванной комнаты требует особого подхода. Особое внимание стоит уделить выбору плитки, т.к. вариантов много и далеко не все они будут идеально смотреться в этой комнатке. Магазин плитки предлагает изучить ассортимент и среди многообразия вариантов выбрать именно тот, который можно будет назвать идеальным.

Плитка – облицовочный материал, который выполняет не только эстетическую функцию. Никто не спорит о том, что важно правильно выбрать цвет и размер, но не стоит сбрасывать со счетов и другие нюансы. Многие покупатели обращают внимание только на внешний вид, но это неправильно. Чтобы приобрести действительно качественную плитку, важно изучить ряд нюансов, а также оценить технические характеристики.

Основные типы

«Alma Ceramica» предлагает своим клиентам качественную плитку, которая изготавливается по уникальной технологии и может прослужить долгое время. Что касается видов, то мы обратим внимание на следующие:

  1. Керамическая плитка – вариант, который используют чаще всего

Если нужно провести ремонтные работы в ванной, то лучше керамической плитки ничего не найти. Она стоит недорого и считается универсальным вариантом.

Подобный тип плитки представлен довольно широко. Покупатели смогут подобрать нужный размер и цвет, а также плитку с узорами, которая станет настоящим украшением комнаты.

Основным плюсом керамической плитки можно считать тот нюанс, что она не требует особого ухода. Ее легко отмыть, она не боится резкого перепада температур и сильной влаги. А также идеально подходит для монтажа стен и пола.

  1. Керамогранит

Этот материал выбирают в том случае, если хотят добиться долговечности. Керамогранит – прочный материал, на поверхности которого не образуются пятна. Он не боится влаги и выдерживает разные температурные режимы.

Покупатели могут приобрести разные варианты керамогранита и добиться отличного результат.

  1. Плитка, изготовленная из натурального камня

Подобная плитка не пользуется широким спросом, потому что стоит довольно дорого. Но, специалисты уверены, что если сделать выбор в пользу натурального материала, то результат будет шикарным и ванная комната заиграет совершенно другими красками.

Подобный материал требует особого подхода в процессе монтажа, а также нужно приложить немало усилий, чтобы он не потерял своей первоначальной красоты. Если в комнате будет слишком влажно, то может произойти разгерметизация.

  1. Плитка из стекла

Еще один интересный вариант, который заслуживает внимания. Стеклянные плитки выглядят презентабельно и позволяют оформить ванную комнату довольно интересным образом.

Плитка в ванную комнату может быть абсолютно любой. Главное, правильно произвести монтажные работы и ухаживать за ней надлежащим образом.

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