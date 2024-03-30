Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 апреля 2024 12:29  [31] Студенческий мостик через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде закроют 20 апреля
19 апреля 2024 12:18  [62] Движение перекроют у Дворца спорта на Гагарина из-за хоккейных матчей 21 апреля
19 апреля 2024 12:11  [73] Ремонтная кампания по нацпроекту началась в Вознесенском округе
19 апреля 2024 12:07  [84] Восемь детских садов открыты в Нижнем Новгороде в 2023 году
19 апреля 2024 11:49  [101] Более 170 км трубопроводов теплосетей заменены в Нижнем Новгороде в 2023 году
19 апреля 2024 11:40  [93] Жилищные условия за последние 5 лет улучшили 4,5 тысячи жителей Нижнего Новгорода
19 апреля 2024 11:29  [109] Свыше 1 000 свалок ликвидировано в Нижнем Новгороде за последние четыре года
19 апреля 2024 11:26  [108] Нижегородцы стали чаще бывать в Москве и реже читать в метро
19 апреля 2024 11:10  [124] Волонтеры приводят в порядок мемориалы и памятники героям ВОВ в Нижегородской области
19 апреля 2024 11:04  [140] Около 60 км городских дорог отремонтировано в Нижнем Новгороде в прошедшем году
Общество

Жилищные условия за последние 5 лет улучшили 4,5 тысячи жителей Нижнего Новгорода

19 апреля 2024 11:40  [93] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С 2019 по 2023 годы почти 55 тыс. кв. метров аварийного жилья попали под программу расселения, благодаря которой 4,5 тысячи жителей Нижнего Новгорода улучшили свои жилищные условия. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

"В 2023 году истек срок реализации государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы». Общее финансирование проекта составило более 5 млрд рублей. Большая часть квартир была приобретена в современных домах, расположенных в благоустроенных микрорайонах", – сообщил Юрий Шалабаев.

Глава города отметил, что для расселения жителей в рамках данной программы в прошлом году по муниципальному заказу были также построены два дома – на ул. Героя Васильева, 33а и ул. Дружаева. Еще один дом на ул. Героя Васильева, 31а был построен для расселения пострадавших жителей аварийного дома по ул. Краснодонцев, 17а.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Жилье Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
19 апреля 2024 11:15  [113] Объем инвестиций в основной капитал в Нижнем Новгороде вырос на 35%
19 апреля 2024 11:04  [140] Около 60 км городских дорог отремонтировано в Нижнем Новгороде в прошедшем году
19 апреля 2024 11:00  [123] Каждый пятый житель Нижнего Новгорода занят в малом бизнесе
19 апреля 2024 10:55  [118] Доходы бюджета Нижнего Новгорода в 2023 году исполнены в размере 63 млрд рублей
19 апреля 2024 10:47  [111] Объем финансирования нацпроектов в Нижнем Новгороде составил 8,3 млрд рублей в 2023 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph