Жилищные условия за последние 5 лет улучшили 4,5 тысячи жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С 2019 по 2023 годы почти 55 тыс. кв. метров аварийного жилья попали под программу расселения, благодаря которой 4,5 тысячи жителей Нижнего Новгорода улучшили свои жилищные условия. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

"В 2023 году истек срок реализации государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы». Общее финансирование проекта составило более 5 млрд рублей. Большая часть квартир была приобретена в современных домах, расположенных в благоустроенных микрорайонах", – сообщил Юрий Шалабаев.

Глава города отметил, что для расселения жителей в рамках данной программы в прошлом году по муниципальному заказу были также построены два дома – на ул. Героя Васильева, 33а и ул. Дружаева. Еще один дом на ул. Героя Васильева, 31а был построен для расселения пострадавших жителей аварийного дома по ул. Краснодонцев, 17а.