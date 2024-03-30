Хартию проекта "Межвузовский IТ-Кампус Неймарк" подписали 11 нижегородских вузов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Хартию проекта "Межвузовский IТ-Кампус Неймарк" о сотрудничестве подписали 11 вузов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В их числе: РАНХиГС, НИУ ВШЭ-Нижний Новгород, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, НГПУ им. Козьмы Минина, ННГАСУ, НГЛУ, Нижегородский ГАТУ, ВГУВТ, ПИМУ и Княгининский университет.

Хартия позволит объединить усилия и ресурсы участников для совместного развития IТ-кампуса "Неймарк" и совместной работы в области образования, науки, инноваций.

"IТ-кампус Неймарк - уникальный образовательный проект, который не имеет аналогов в стране. Вузы-участники хартии формируют целую экосистему подготовки самых ценных специалистов, интегрируя в проект свою научно-техническую базу, привлекая лучших преподавателей. Наличие в регионе огромного количества IТ-компаний - более 10% от общего числа в стране - позволит выстроить эффективную систему практики и трудоустройства студентов кампуса в высокотехнологичном бизнесе",- сообщил глава региона Глеб Никитин.

На территории IТ-кампуса будет реализована система непрерывного образования в сотрудничестве с вузами и компаниями Huawei, СБЕР, Яндекс, Т1, Альфа-Банк и другими.

Директор АНО "Неймарк" Валерий Черепенников подчеркнул, что кампус появится в центре города, а не на окраине или за его пределами, как это часто бывает при строительстве научных городков.

""Неймарк" станет точкой притяжения молодых талантов, ученых и предпринимателей не только из Нижегородской области, но и из других регионов и даже стран. Такой запрос мы уже видим",- отметил Черепенников.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь выдающегося математика, почетного профессора ННГУ им. Лобачевского Юрия Неймарка. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Инвестиции в создание IТ-кампуса оцениваются в 41 млрд рублей, из них 19,3 млрд рублей — средства федерального гранта.

В апреле 2023 года стартовали работы по возведению объекта на улице Большие Овраги. Здесь уже начались отделочные работы в трех общежитиях.