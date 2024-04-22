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Общество

Стратсессия АСИ по социальным проектам ПФО прошла в Нижнем Новгороде

24 апреля 2024 12:52  [82] Общество

Фото: Кира Мишина, Минсоцполитики

22-23 апреля в Нижнем Новгороде состоялась стратегическая сессия "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ), посвящённая вопросам реализации программ Национальной социальной инициативы (НСИ) в ПФО. С лучшими нижегородскими практиками ознакомились более 100 экспертов из российских регионов.

Так, в первый день стратсессии специалисты побывали на объектах социальной сферы региона, а также в Проектном инклюзивном офисе по трудоустройству и карьерному развитию людей с инвалидностью.

В Нижегородской областной детской больнице гостям представили проект по созданию единого пространства для пациентов "Квартал здоровья", в поликлинике №4 Нижнего Новгорода – практику под названием "Пациентоориентированная регистратура", а в Нижегородской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей - проект по профессиональному обучению детей с ограничениями здоровья, благодаря которому можно трудоустроиться сразу после окончания школы.

О том, какие задачи поставлены перед регионами Приволжья по повышению качества жизни людей и в целом в рамках НСИ, рассказал замполпреда в ПФО Алексей Кузьмицкий.

Он подчеркнул, что внедрение ключевых проектов Национальной социальной инициативы проводится по поручению президента, и регионы активно включились в эту работу. Пять субъектов ПФО уже входят в федеральный топ-20 по показателям рейтинга качества жизни.

12 из 14 регионов ПФО уже приступили к реализации Регионального социального стандарта, в 11 регионах работают Советы по качеству жизни, в 8 - развивается институт сервисных уполномоченных.

"Общая задача органов власти всех уровней, предприятий и общественных организаций – повышение уровня жизни людей. Такая работа должна строиться комплексно, на системной основе. Очень важно, чтобы все участники этого процесса опирались, в первую очередь, на "обратную связь" от населения", – уточнил Алексей Кузьмицкий.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин напомнил, что работа региона по реализации программ НСИ ведётся сразу по пяти направлениям: социальная политика, образование, здравоохранение, поддержка занятости и молодёжная политика. Причём многие нижегородские практики уже рекомендованы для тиражирования в других регионах России.

Чечерин анонсировал, что в ближайшее время на федеральном уровне будет представлен проект по раннему выявлению онкопатологий, который рекомендуют к масштабированию по стране и включению в Региональный социальный стандарт.

Кроме того, рассказал замгубернатора, по итогам окружных сессий АСИ в Дальневосточном и Приволжском округах будет заключено соглашение о сотрудничестве Нижегородской области с Забайкальским краем для взаимного обмена лучшими практиками по решению жизненных ситуаций.

Заместитель генерального директора АСИ Игорь Карачин отметил, что Нижегородская область уделяет серьёзное внимание решению вопросов социальной сферы - и входит в топ-20 ежегодного Рейтинга качества жизни в стране.

"Рейтинг – это не просто сухие цифры, это некий анализ той работы, которая направлена на создание должных условий качества жизни людей, причём абсолютно для всех. Во всём, что касается благополучия человека, социальной сферы, зачастую нужны точечные настройки. Именно для этого создавалась Национальная социальная инициатива, региональный социальный стандарт", – добавил Игорь Карачин.

Он также указал, регионы уже могут поделиться накопленным опытом: например, Республика Башкортостан занимает первое место в стране по поддержке социальных НКО, в Саратовской области ведётся активная работа региональной экспертной группы НСИ, а также есть показательный опыт работы с пожилыми людьми.

СПРАВКА:

Национальная социальная инициатива – это система, созданная для улучшения процесса предоставления услуг и сервисов в социальной сфере за счёт внедрения новых подходов и методик, тиражирования практик, поддержки передовых лидерских проектов. Среди ключевых элементов НСИ – рейтинг качества жизни, оценивающий усилия региональной власти по созданию комфортной среды для людей.

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Теги:
АСИ Социальная сфера Стратегия развития
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