Победителями конкурсов в 2023 году стали 32 нижегородских учителя Общество

32 нижегородских учителя стали победителями конкурсов, в том числе федеральных, в 2023 году. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

"Прошедший год был особенным для сферы образования. В нашей стране он был объявлен Годом педагога и наставника, что подтверждает значимость для общества благородной миссии, которую несут представители данной профессии. Инициативы и достижения наших образовательных учреждений и отдельных педагогов всегда находят поддержку и получают высокую оценку на конкурсах разного уровня", – сказал глава города.

Юрий Шалабаев отметил, что в течение прошлого года 32 учителя из школ Нижнего Новгорода стали победителями конкурса на получение денежного поощрения лучшим учителям, в том числе федерального уровня – 7 учителей, 15 образовательных учреждений стали победителями региональных проектов и получили финансовую поддержку из областного бюджета.

"Безусловно, считаю важным поощрять педагогов, особенно молодых специалистов, а также коллективы детских садов и школ за реализацию лучших образовательных программ и высокие результаты деятельности. В этих целях учреждены специальные гранты главы города. В прошлом году 40 педагогических работников стали получателями гранта "Молодой педагог", а 10 образовательных организаций получили гранты по 1 млн. рублей. Впервые 5 педагогов были отмечены наградой "Заслуженный работник образования Нижнего Новгорода", – добавил мэр.

По словам Юрия Шалабаева, сегодня особое значение приобретает тема патриотического воспитания наших детей. В рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в школах города введены ставки советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

"Центром военно-патриотического воспитания, который, напомню, был создан в конце 2022 года, в течение года было проведено 680 мероприятий, в которых приняли участие почти 19 тысяч детей и их родителей. На базе военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником" проведена международная смена, которая объединила более 100 подростков из Нижнего Новгорода, Луганской Народной Республики и Беларуси", – сказал глава города, добавив, что впервые установлена городская стипендия в области военно-патриотического воспитания - в 2023 году стипендиатами стали 10 учащихся школ.

Кроме того, за реализацию проектов патриотического воспитания 10 муниципальных образовательных организаций получили гранты главы города по 500 тыс. рублей.