Владимир Путин поручил проиндексировать размер компенсаций для пострадавших от ЧС

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Президент России Владимир Путин принял участие в совещании по ликвидации последствий паводков в регионах страны.
В ходе обсуждения рабочих вопросов глава государства указал, что размер выплат пострадавшим от стихийных бедствий, установленный в 2008 году, необходимо проиндексировать.
Как сообщает телеканал "360", Путин поручил заняться вопросом индексации профильным ведомствам, в том числе МЧС, Минфину и Минстрою.
Он также призвал оценивать реальную стоимость имущества, утраченного во время паводков.
Причём президент подчеркнул необходимость отмены перечня, определяющего, какое имущество подпадает под компенсации, а какое — нет.
"Компенсировать нужно любое утраченное имущество", — заявил Владимир Путин.
Ещё один вопрос, который потребовал решить президент России - это помощь россиянам, которые не регистрировали жильё в СНТ, ведь для многих эти дома, оказавшиеся в зоне затопления, были единственной собственностью.
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