Владимир Путин поручил проиндексировать размер компенсаций для пострадавших от ЧС

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Президент России Владимир Путин принял участие в совещании по ликвидации последствий паводков в регионах страны.

В ходе обсуждения рабочих вопросов глава государства указал, что размер выплат пострадавшим от стихийных бедствий, установленный в 2008 году, необходимо проиндексировать.

Как сообщает телеканал "360", Путин поручил заняться вопросом индексации профильным ведомствам, в том числе МЧС, Минфину и Минстрою.

Он также призвал оценивать реальную стоимость имущества, утраченного во время паводков.

Причём президент подчеркнул необходимость отмены перечня, определяющего, какое имущество подпадает под компенсации, а какое — нет.

"Компенсировать нужно любое утраченное имущество", — заявил Владимир Путин.

Ещё один вопрос, который потребовал решить президент России - это помощь россиянам, которые не регистрировали жильё в СНТ, ведь для многих эти дома, оказавшиеся в зоне затопления, были единственной собственностью.