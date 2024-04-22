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Общество

Голикова: Все показатели нацпроекта "Демография" по итогам 2023 года выполнены

25 апреля 2024 13:03  [107] Общество

Реализация национального проекта "Демография", инициированного президентом России Владимиром Путиным и запущенного в 2019 году, планомерно завершится в 2024-м.

Все показатели нацпроекта по итогам 2023 года выполнены, заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова на совещании с регионами. Об этом сообщает телеканал "360".

С 2025 года по поручению президента нацпроект "Демография" будет расширен и преобразован в национальный проект "Семья". При этом мероприятия, касающиеся здорового образа жизни и спорта войдут в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".

Голикова Рассказала, что по итогам 2023 года кассовое исполнение нацпроекта "Демография" составило 99,9%, а за первый квартал этого года — 25,4%. Самые высокие показатели - по федеральному проекту "Содействие занятости": 37%.

При этом одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта "Демография" является материнский капитал, уточнила вице-премьер. В 2023 году его получили 924 тысячи семей. В первом квартале 2024 года данной мерой господдержки воспользовались уже 181,9 тысячи семей.

Также Татьяна Голикова сообщила, что за всё время реализации нацпроекта в эксплуатацию введено 1679 детсадов на 245,9 тысячи мест. Кроме того, в частных дошкольных организациях с 2020 года создано свыше 18,6 тысячи мест.

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Теги:
демография Нацпроект
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