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Общество

Экологическая акция "Встречаем весну" прошла в Нижнем Новгороде

27 апреля 2024 14:44  [68] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Экологическая акция "Встречаем весну" прошла в Нижегородском районе. Как сообщает районная администрация, акция прошла в рамках месячника по благоустройству в сквере по ул. Яблоневая, которая была благоустроена в рамках федерального проекта ФКГС национального проекта "Жилье и городская среда".

В мероприятии приняли участие члены совета ТОС "Усиловский", представители ДУКа и активные и неравнодушны жители района. Во время субботника с территории сквера был собран мусор, убраны старые упавшие ветки и сметен песок с детской площадки.

Кроме того в рамках акции собрали использованные батарейки и пластиковые крышки. Вредоносный пластик и батарейки отправят в пункт приема на утилизацию. В завершении экологической акции была организована лотерея, в время которой участники получили семена, садовый инвентарь и иные призы от представителей домоуправляющей компании.

Ранее сообщалось, что конкурс на самую чистую территорию "Чисто.Культурно.ТОС" пройдет в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что месячник по благоустройству продлится в Нижнем Новгороде до 15 мая. Кроме того сообщалось, что фонтаны Нижнего Новгорода начали готовить к запуску.

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Теги:
Субботник Экология
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