Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Ход строительства дороги у ЖК "Новая Кузнечиха"
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Обзор вакансий на ГАЗе - от обрубщика до MES администратора

27 апреля 2024 15:34  [109]

erid:  2SDnjdu2Dny

Ровно 95 лет назад в столице тогда еще молодой советской страны было принято решение о строительстве автозавода в Нижегородской области. Сегодня ГАЗ – это не только высокотехнологичное предприятие, неоднократно становившееся лауреатом региональной премии в области объектов интеллектуальной собственности имени И.П.Кулибина, но и один из самых надежных работодателей области. О мерах поддержки сотрудников и открытых вакансиях на Горьковском автозаводе мы расскажем в этой статье.

Условия работы

На Горьковском автозаводе действует комплекс мер поддержки и стимулирования сотрудников: бесплатное медицинское обслуживание, регулярные профилактические осмотры, санаторно-курортное лечение сотрудников и членов их семьи, премия по итогам работы в конце года, частичная компенсация:

  • арендной платы за жилье для иногородних работников
  • стоимости питания в размере 150 рублей в день,
  • содержания детей в муниципальных дошкольных учреждениях (до 1500)

Сотрудники имеют возможность пройти бесплатное начальное обучение профессии в Корпоративном Университете ГАЗ и получить вторую смежную профессию.

Открытые вакансии

Автогиганту необходимы сотрудники различных профилей. Конечно, наиболее востребованы представители рабочих профессий:

  • слесарь-ремонтник, осуществляющий техническое обслуживание технологического оборудования, ремонт узлов и механизмов станков,
  • токарь-расточник, производящий финишную расточку всей технологической оснастки, корпусных деталей, оригинальных деталей для экспериментальных узлов,
  • слесарь механосборочных работ, устанавливающий навесные детали на кузов, выставляющий зазоры,
  • фрезеровщик сложных поверхностей и инструмента, требующих комбинированного крепления и точной выверки в нескольких плоскостях,
  • шлифовщик, которому предстоит шлифовать и доводить детали и инструменты,
  • обрубщик, выполняющий окончательную механическую обработку отливок.

На эти должности работодатель готов рассмотреть соискателей без опыта работы, так как на заводе действует программа обучения и наставничества.

Также ГАЗ ищет:

  • специалиста по культурно-массовым программам с высшим образованием в области журналистики, маркетинговых коммуникаций, имеющего опыт организации культурно-массовых и социо-культурных мероприятий,
  • специалиста по тендерам с высшим экономическим или техническим образованием, умеющего работать с базами данных, знающего правила проведения конкурентных, тендерных процедур на закупку услуг,
  • менеджера по подбору персонала с дипломом ВУЗа в области управления персоналом, психологии, знающего современные технологии поиска сотрудников, имеющего успешный опыт ведения и закрытия несколько вакансий одновременно.

Информационные технологии

Кроме того, «Центр ИТ-решений для бизнеса» - аккредитованная ИТ-компания, осуществляющая полную сервисную поддержку информационных технологий для Горьковского автозавода также ищет сотрудников, в том числе специалиста по ведению нормативно- справочной информации, администратор MES системы, бизнес-аналитика, сетевого инженера, системного администратора, программиста 1С.

Кроме того, компания готова принять в штат стажеров, которые примут участие в бесплатном обучающем проекте «Академия IT», в ходе которого получат знания о различных языках программирования, основах системного администрирования, сервисном обслуживании оборудования, информационной безопасности. На протяжении всего периода обучения стажеры будут получать стипендию, а после освоения программы курса гарантированно устроятся на ГАЗ.

Реклама. ИП Халтуринский Александр Николаевич. ИНН 772865214624 rabota-ipoisk.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph