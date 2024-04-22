Обзор вакансий на ГАЗе - от обрубщика до MES администратора

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Ровно 95 лет назад в столице тогда еще молодой советской страны было принято решение о строительстве автозавода в Нижегородской области. Сегодня ГАЗ – это не только высокотехнологичное предприятие, неоднократно становившееся лауреатом региональной премии в области объектов интеллектуальной собственности имени И.П.Кулибина, но и один из самых надежных работодателей области. О мерах поддержки сотрудников и открытых вакансиях на Горьковском автозаводе мы расскажем в этой статье.
На Горьковском автозаводе действует комплекс мер поддержки и стимулирования сотрудников: бесплатное медицинское обслуживание, регулярные профилактические осмотры, санаторно-курортное лечение сотрудников и членов их семьи, премия по итогам работы в конце года, частичная компенсация:
Сотрудники имеют возможность пройти бесплатное начальное обучение профессии в Корпоративном Университете ГАЗ и получить вторую смежную профессию.
Автогиганту необходимы сотрудники различных профилей. Конечно, наиболее востребованы представители рабочих профессий:
На эти должности работодатель готов рассмотреть соискателей без опыта работы, так как на заводе действует программа обучения и наставничества.
Также ГАЗ ищет:
Кроме того, «Центр ИТ-решений для бизнеса» - аккредитованная ИТ-компания, осуществляющая полную сервисную поддержку информационных технологий для Горьковского автозавода также ищет сотрудников, в том числе специалиста по ведению нормативно- справочной информации, администратор MES системы, бизнес-аналитика, сетевого инженера, системного администратора, программиста 1С.
Кроме того, компания готова принять в штат стажеров, которые примут участие в бесплатном обучающем проекте «Академия IT», в ходе которого получат знания о различных языках программирования, основах системного администрирования, сервисном обслуживании оборудования, информационной безопасности. На протяжении всего периода обучения стажеры будут получать стипендию, а после освоения программы курса гарантированно устроятся на ГАЗ.
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