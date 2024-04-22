Предприниматели Нижегородской области примут участие в конференции "Мой бизнес 360" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Предприниматели четырех районов Нижегородской области примут участие в конференции "Мой бизнес 360". Как сообщает пресс-служба правительства региона, встреча пройдет 24 мая в Заволжье в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Организатором конференции, которая пройдет по кустовому принципу для предпринимателей и самозанятых из Городецкого, Ковернинского, Чкаловского и Семеновского муниципальных округов, является региональный центр "Мой бизнес" при поддержке Минпромторга Нижегородской области.

По словам главы ведомства Максима Черкасова, на встрече представители местных администраций и предприятий поделятся своими текущими потребностях. А руководители организаций инфраструктуры поддержки бизнеса представят инструменты господдержки.

Кроме того, у участников мероприятия будет возможность получить индивидуальные консультации руководителей основных нижегородских организаций поддержки предпринимательства и местного самоуправления. Эксперты центра "Мой бизнес" проведут мастер-класс по созданию маркетинговой стратегии компании. Участников научат проводить SWOT-анализ, составлять маркетинговый план, а также проводить мероприятия по контролю и корректировке стратегии.

Чтобы принять участие в конференции, необходимо пройти процедуру предварительной регистрации на портале "Мой бизнес 52". К участию допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы в Нижегородской области, не имеющие задолженностей по налогам и сборам.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре Мой бизнес.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что нижегородские компании примут участие в бизнес-миссии с иностранными предприятиями.