Глава Нижнего Новгорода предложил жителям выбрать граффити на Канавинском мосту

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил жителям выбрать граффити на Канавинском мосту.
В своем Telegram-канале мэр написал, что мэрия и горожане вместе определят будущее граффити для подпорной стенки Канавинского моста.
В связи с этим нижегородцам предложено проголосовать за один из следующих вариантов: "Нижегородский закат", "Нижний Новгород в ретроспективе", "Нижний Новгород как культурная столица 2024 г.", "Метеор". Также есть пункт "Восстановить изображение крокодила".
Как сообщалось ранее, выбору нового граффити предшествовал ремонт подпорной стены моста. Подрядчики сняли старое покрытие и отслаивающуюся штукатурку, покрыли стенку специальной проникающей гидроизоляцией.
Ранее сообщалось, что нижегородцы решат судьбу граффити с крокодилом на Канавинском мосту.
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