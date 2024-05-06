Глава Нижнего Новгорода предложил жителям выбрать граффити на Канавинском мосту Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил жителям выбрать граффити на Канавинском мосту.

В своем Telegram-канале мэр написал, что мэрия и горожане вместе определят будущее граффити для подпорной стенки Канавинского моста.

В связи с этим нижегородцам предложено проголосовать за один из следующих вариантов: "Нижегородский закат", "Нижний Новгород в ретроспективе", "Нижний Новгород как культурная столица 2024 г.", "Метеор". Также есть пункт "Восстановить изображение крокодила".

Как сообщалось ранее, выбору нового граффити предшествовал ремонт подпорной стены моста. Подрядчики сняли старое покрытие и отслаивающуюся штукатурку, покрыли стенку специальной проникающей гидроизоляцией.

Ранее сообщалось, что нижегородцы решат судьбу граффити с крокодилом на Канавинском мосту.