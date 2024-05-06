Парковки в Нижнем Новгороде в праздничные и выходные дни будут работать бесплатно Общество

Открытые парковочные зоны в Нижнем Новгороде с 20:00 8 мая до 08:00 13 мая будут бесплатными. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Нижегородцы и гости города смогут в эти дни бесплатно парковать свои автомобили.

Для тех, кто проживает рядом с платными парковками, существуют резидентные парковочные разрешения. Их цена составляет 3 тысячи рублей в год. Инвалиды, многодетные семьи, участники спецоперации и владельцы электрокаров имеют право на бесплатное пользование парковками.

Резидентные и льготные парковочные разрешения необходимо оформлять ежегодно. Это можно сделать на портале Госуслуг или обратиться в МФЦ. Участники СВО и владельцы электромобилей могут подать заявление на портале Госуслуг или обратиться в МКУ "Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода".

Ранее сообщалось, что на участках улиц Белинского и Горького с 13 мая будет запрещена парковка автомобилей.

Также сообщалось, что сумма штрафов за неоплаченную парковку в Нижнем Новгороде в 2024 году составила почти 28 млн рублей.