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Уже 87% многоквартирных домов Нижнего Новгорода обеспечены теплом на 12 мая

12 мая 2024 15:21  [83] Общество

Основная часть жилфонда и объектов соцсферы в Нижнем Новгороде по данным на 12 мая подключена к теплоносителю. Отопление возобновили в 6 851 многоквартирном доме – это 87% от общего количества МКД в городе и в 563 социальных учреждениях, в том числе детские сады, школы и больницы. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

Как отметили в департаменте, в соответствии с поручением главы города Юрия Шалабаева в праздничные дни работа по подключению к теплу продолжается. Не подключенными остались в основном объекты, где нет технической возможности: начат ремонт котельных и работы по перекладке тепловых сетей, а также там, где в момент пуска образовались повреждения на сетях.

"Вместе с ДУКами и ресурсоснабжающими организациями стараемся максимально оперативно вернуть тепло в жилые дома, где есть на это техническая возможность и не были начаты ремонтные работы, и социальные учреждения. На объектах, где были начаты профилактические работы, также в кратчайшие сроки стараются восстановить работоспособность", – уточнили специалисты профильного департамента.

Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершился 25 апреля. Но из-за аномальной погоды с 7 мая отопление начали возвращать в многоквартирные дома. Кроме того, по поручению Юрия Шалабаева график отключения горячей воды в МКД Нижнего Новгорода будет пересмотрен.

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Теги:
ЖКХ Теплоснабжение
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