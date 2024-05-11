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Общество

Более 18 млн рублей льготных займов получили нижегородские компании с начала 2024 года

13 мая 2024 17:09  [87] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Свыше 18 млн рублей льготных кредитов на приобретение автомобилей получили нижегородские компании в АНО "Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области" ("ГосМФО") за январь-апрель текущего года. Как сообщает пресс-служба правительства региона, государственная поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"ГосМФО" - это подведомственная организация Минпромторга Нижегородской области. По словам главы ведомства Максима Черкасова, предприятия могут получить в "ГосМФО" от 50 тысяч до 5 млн рублей.

Льготное субсидирование дает возможность предприятиям и самозанятым покупать необходимые транспортные средства. Получить средства на приобретение автомобиля можно по пяти программам с разными условиями. Ставка по таким займам, вне зависимости от программы, не превышает 10% годовых. 

Размер процентной ставки зависит от наличия или отсутствия залога и поручителя, а также места регистрации. Самые выгодные условия предоставляются предпринимателям из моногородов региона при условии, если они относятся к приоритетным категориям заемщиков.

Более подробную информацию о льготных займах можно получить на официальном сайте АНО "Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области".  На цифровой платформе МПС.РФ можно подать онлайн заявку на получение льготного займа.

Получить льготный кредит от ГосМФО могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые являются участниками кластера, зарегистрированы в Нижегородской области и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил кабмину скорректировать нацпроекты и представить 11 новых нацпроектов.

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Теги:
Малый и средний бизнес Нацпроект
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