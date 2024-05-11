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Общество

"Метеор" отправился в первый рейс в Городец из Нижнего Новгорода 14 мая

14 мая 2024 10:38  [36] Общество

Фото: Кира Мишина

Судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" отправилось в свой первый рейс в Городец из Нижнего Новгорода 14 мая. Об этом сообщается в официальной группе компании-перевозчика в соцсети Вконтакте.

"Метеор" отправился в круговой маршрут Нижний Новгород-Городец-Нижний Новгород. В Городце предусмотрена стоянка продолжительностью 4 часа.

Судно стартовало от причала №8 на Нижне-Волжской набережной в 9:00. Время в пути составит один час.

Напомним, первый "Метеор" отправился из Нижнего Новгорода в Ульяновск 9 мая.

Также ранее сообщалось, что "Метеоры" планируется запустить из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году.

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Теги:
Метеоры Судоходство
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