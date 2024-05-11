Нижегородцы смогут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ 17 мая

17 мая в Нижнем Новгороде на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" пройдёт акция, приуроченная ко Всемирному дню жертв СПИДа. Дата отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.
Как рассказали в пресс-службе Штаба, выездная бригада Нижегородского областного центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями будет принимать всех желающих пройти тестирование на ВИЧ. Процедура будет бесплатной и анонимной.
Процедуру могут пройти люди старше 18 лет (при себе иметь паспорт) по адресу: ул.Малая Покровская, 2а с 10:00 до 12:00.Напомним, что почти 1300 случаев заражения ВИЧ выявили в Нижегородской области в 2023 году.
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