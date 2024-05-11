Нижегородские шахматисты завоевали пять наград на Чемпионате России в Сочи Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Воспитанники МБОУ ДО "Спортивная школа №9" завоевали пять медалей разного достоинства на командном Первенстве и Чемпионате России в Сочи. Об этом сообщает городской департамент физической культуры и спорта.

Команда девушек до 14 лет "КАСУля", в составе Кристины Завиваевой, Ангелины Завиваевой, Светланы Горячевой и Ульяны Бубновой, во главе с капитаном команды, президентом Федерации шахмат Нижегородской области Ильей Завиваевым, заняла второе место в командном турнире.

Девушки обыграли команду Московской области и набрали 14 командных и 22,5 личных очка. Всего в рамках соревнований команда одержала 6 побед и потерпела 1 поражение.

Кроме того, на Чемпионате России среди женщин Екатерина Гольцева удостоилась золотой награды в составе команды "Сима-ленд", представляющей Свердловскую область. В качестве приглашенной участницы Екатерина одержала 8 побед из 9 и в составе команды стала чемпионкой страны.

Ранее сообщалось, что нижегородка стала бронзовым призером на Международном шахматном турнире в Минске.

Также сообщалось, что нижегородские шахматисты завоевали 21 награду на Всероссийском шахматном фестивале.