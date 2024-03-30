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Спорт

Нижегородские шахматисты завоевали 21 награду на Всероссийском шахматном фестивале

10 апреля 2024 11:18  [8] Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

По итогам IX Всероссийского шахматного фестиваля "Кубок Минина и Пожарского" воспитанники нижегородских спортивных школ №3 и №9 завоевали 21 медаль.

Как сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода, в соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 38 регионов России.

Шахматисты спортивной школы №3 приняли участие в Кубке президента ФШНО по блицу, этапе Кубка России ФШНО, этапе Детского Кубка России и в Межрегиональном турнире. По результатам проведенных матчей, нижегородские шахматисты удостоились 6 золотых, 1 серебряной и 7 бронзовых медалей. 

Победителями и призерами стали: Илья Поморцев, Ярослав Кирилин, Иван Пухов, Владислав Фомин, Юрий Уханов, Матвей Селедчик, Вадим Вершинин, Ярослав Кирилин, Ален Галстян, Ольга Романченко.

Подопечные спортивной школы №9 завоевали 7 медалей. Из них 5 золотых и 2 бронзовые завоеваны на Межрегиональном турнире и этапе Детского Кубка России. Среди победителей и призеров: Светлана Горячева, Михаил Лужавин, Ангелина Завиваева.

Ранее сообщалось, что юная нижегородка Кристина Завиваева стала чемпионкой Азии по шахматам

Также сообщалось, что в феврале 2024 года нижегородская шахматистка Екатерина Гольцева стала чемпионкой России.

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Теги:
шахматы
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