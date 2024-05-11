Нижегородский аэропорт за майские праздники обслужил более 64 тысяч пассажиров Общество

В Международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова с 27 апреля по 12 мая обслужено более 64 тысяч пассажиров. Как сообщает пресс-служба аэропорта, это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большая часть путешественников, а это свыше 49 тысяч человек, были пассажирами внутрироссийских рейсов. Еще 15 тысяч воспользовались международными рейсами и рейсами в страны СНГ.

В ТОП-10 самых популярных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Анталья, Сочи, Шарм-Эль-Шейх, Ташкент, Хургада, Махачкала, Екатеринбург и Калининград.

Отмечается, что увеличение числа пассажиров в Ташкент, по сравнению с майскими прошлого года, составил 80%, в Шарм-Эль-Шейх – 59%, Махачкалу – 10% и Екатеринбург – 6%.

Самым загруженным по пассажиропотоку в аэропорту оказались 27 апреля и 12 мая. В эти дни было обслужено более 4,6 и 4,8 тысячи пассажиров соответственно.

Самым насыщенным днем по вылетам и прибытиям самолетов также стало 12 мая. В этот день воздушная гавань приняла и отправила 52 рейса.

Ранее сообщалось, что 9 мая из Нижнего Новгорода запущены прямые рейсы в Самарканд. Также сообщалось, что открылись прямые рейсы из столицы Приволжья в Тюмень.