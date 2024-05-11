Нижегородка обратилась к Бастрыкину из-за проблем с расселением аварийного дома Общество

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за нарушения жилищных прав семьи из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Женщина обратилась в надзорное ведомство и рассказала, что проживает с супругом и двумя детьми в многоквартирном доме, построенном в1959 году. Несмотря на то, что здание восемь лет назад признали аварийным и включили в региональную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы", квартиру ей так и не предоставили.

Заявительнице предложили компенсационную выплату, размер которой не позволяет купить равнозначную недвижимость.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году.