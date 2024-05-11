Ветхие многоквартирные дома расселят по проекту КРТ в Сарове в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Одиннадцать ветхих многоквартирных домов будут расселены по проекту КРТ жилой застройки в Сарове Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Менделеева, Кутузова и Озерной в городе Сарове опубликован на сайте Нижегородского правительства.

Это позволяет администрации Сарова приступить к подготовке собраний собственников многоквартирных жилых домов, которые не признаны аварийными, по голосованию включения домов в границы КРТ. В региональном министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области подчеркнули, что данная процедура является обязательной частью принятия решения для проектов КРТ жилой застройки. Всего рамках КРТ будут расселены и снесены одиннадцать ветхих многоквартирных домов.

Каждый житель многоквартирного неаварийного дома, который включен в границы КРТ, получит уведомление с предложением о проведении внеочередного общего собрания собственников и нанимателей в установленный законодательством 45-дневый срок. Помимо этого, жителям разъяснят процедуру голосования и механизм расселения при КРТ. Данная информация будет размещена на входных группах домов, в почтовых ящиках, в общественных местах на территории проживания и на сайте администрации Сарова.

Комплексному развитию подлежит территория площадью 6,64 га с планируемым выходом жилья в 34,3 тыс. кв. м. Кроме жилых домов, инвестор возведет детский сад на 125 мест, проведет инженерные сети и обустроит улично-дорожную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что более 1,3 млрд рублей дополнительно будет направлено в 2025 году на расселение аварийного жилья.

Также сообщалось, что нижегородка обратилась к Бастрыкину из-за проблем с расселением аварийного дом