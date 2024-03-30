Более 1,3 млрд рублей дополнительно будет направлено в 2025 году на расселение аварийного жилья

4 апреля в режиме видеоконференции состоялось внеочередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода. Депутаты согласовали внесение изменений в бюджет Нижнего Новгорода на 2025 год в части увеличения доходной и расходной части.
В результате доходная часть составит 78 229,8 млн руб., а расходная – 79 237,1 млн руб., увеличившись на 1329,8 млн руб. за счет межбюджетных трансфертов.
Полученные денежные средства будут направлены на реализацию муниципальной программы "Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем". Программа предусматривает мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.
"Планируется, что выделенные из регионального бюджета средства пойдут на строительство в Нижнем Новгороде трёх многоквартирных домов, благодаря чему сотни нижегородских семей переедут из аварийного жилья в современные комфортабельные квартиры", - пояснил необходимость внеочередного заседания Олег Лавричев.Напомним, что государственная региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы" выполнена на 100%. В рамках программы расселено 192 аварийных дома (1850 квартир), признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число лидеров по расселению аварийного жилья.
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