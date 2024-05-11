Дополнительные поезда отвезут нижегородцев на фестиваль "Арзамасский трактирщик"

В субботу, 18 мая, в Арзамасе пройдёт четвёртый гастрономический фестиваль "Арзамасский трактирщик" (0+).

В этом году гости смогут попробовать гуленник, телятину, томленую в печи, луковые пончики и пирожки, блинчики с секретом, холодник, серафимову похлебку и другие.

Праздничная программа будет проходить на фестивальной площадке Парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара - в том числе концерт в атмосфере трактира ХIX века.

Нижегородцы могут посетить фестиваль, отправившись в Арзамас на железнодорожном транспорте.

Так, ГЖД отправит 18 мая в Арзамас в 10:45 ретропоезд на паровой тяге. Обратно в Нижний Новгород ретропоезд отправится в 17:25 со станции Арзамас-1 и прибудет в столицу Приволжья в 19:50.

Кроме того, специально будет продлён маршрут следования пригородного поезда №6709 сообщением Нижний Новгород – Суроватиха до станции Арзамас-2. Электричка отправится из столицы Приволжья 18 мая в 08:15 и прибудет в Арзамас 10:45.

Обратно можно будет уехать на электричке №6904 "Арзамас-1 – Нижний Новгород" отправлением в 17:25, а также на поездах № 6719/6720 "Арзамас-2 — Нижний Новгород" в 16:21 и № 6737/6739/6741/6742 "Казань-Пасс. — Нижний Новгород" в 20:17.