Сормовскому району исполнилось 100 лет
Правила приёма на целевое обучение в вузы изменили
Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Лучшие дружинники Нижнего Новгорода по итогам 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 мая 2024 12:10  [86] Круглый стол для работодателей проведет в Сарове Нижегородский центр занятости  
18 мая 2024 09:50  [150] Юрий Шалабаев: "Наши музеи – это не просто хранилища ценных экспонатов, но и живые центры культуры"
18 мая 2024 08:50  [151] Глеб Никитин: "Музеи Нижегородской области можно с полным правом назвать одними из лучших в России"
17 мая 2024 18:59  [270] Всероссийский съезд регоператоров по обращению с ТКО прошёл в Нижнем Новгороде
17 мая 2024 18:46  [266] Итоги работы регионального здравоохранения в 2023 году подвели на коллеги Минздрава
17 мая 2024 18:33  [273] Семинар по антитеррористической безопасности провели для студентов и преподавателей в Нижнем Новгороде
17 мая 2024 17:18  [426] Схема дорожного движения в Нижнем Новгороде изменится на ряде участков
17 мая 2024 16:51  [292] Ремонтные работы стартовали на пешеходном мосту над Зеленским съездом
17 мая 2024 16:43  [262] Сотрудники АПЗ им. Пландина занесены на городскую Доску трудового почёта Арзамаса
17 мая 2024 16:41  [279] Движение транспорта по Солнечному проезду в Нижнем Новгороде временно ограничат
Общество

Круглый стол для работодателей проведет в Сарове Нижегородский центр занятости  

18 мая 2024 12:10  [86] Общество

Нижегородский центр занятости населения проведет в Сарове круглый стол для работодателей. Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, мероприятие пройдет 20 мая. 

Во время дискуссии кадровые консультанты центра занятости вместе с представителями работодателей рассмотрят насущные вопросы сотрудничества в в области занятости населения такие как соблюдение требований законодательства в сфере занятости и действий по недопущению их нарушения. А также трудоустройство отдельных категорий граждан на рабочие места с квотами и использование единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".

Напомним, содействие занятости - одна из основных задач национального проекта "Демография". В рамках национального проекта отремонтировали более 50 помещений центров занятости населения в Нижегородской области. Все они были переорганизованы в кадровые центры "Работа в России".

Ранее сообщалось, что подростки в Нижнем Новгороде смогут заработать летом около 13,5 тысяч рублей

Также сообщалось, что в Нижегородской области открыто около 70 тысяч вакансий.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Занятость и безработица Саров Трудоустройство
Поделиться:
Новости по теме
16 апреля 2024 10:28  [535] Подростки в Нижнем Новгороде смогут заработать летом около 13,5 тысяч рублей
10 апреля 2024 16:28  [605] Около 70 тысяч вакансий открыто в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph