Круглый стол для работодателей проведет в Сарове Нижегородский центр занятости Общество

Нижегородский центр занятости населения проведет в Сарове круглый стол для работодателей. Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, мероприятие пройдет 20 мая.

Во время дискуссии кадровые консультанты центра занятости вместе с представителями работодателей рассмотрят насущные вопросы сотрудничества в в области занятости населения такие как соблюдение требований законодательства в сфере занятости и действий по недопущению их нарушения. А также трудоустройство отдельных категорий граждан на рабочие места с квотами и использование единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".

Напомним, содействие занятости - одна из основных задач национального проекта "Демография". В рамках национального проекта отремонтировали более 50 помещений центров занятости населения в Нижегородской области. Все они были переорганизованы в кадровые центры "Работа в России".

Ранее сообщалось, что подростки в Нижнем Новгороде смогут заработать летом около 13,5 тысяч рублей

Также сообщалось, что в Нижегородской области открыто около 70 тысяч вакансий.