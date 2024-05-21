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Общество

Детский городок и площадка для выгула собак появятся в Московском районе

22 мая 2024 13:29  [5] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В сквере имени Героя Рябцева в Московском районе идут работы по благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Как сообщает районная администрация, в настоящее время на территории сквера убрали поросль и демонтировали старое освещение. На 50% выполнены работы по установке бортового камня, подготовлено основание под брусчатку и начались работы по укладке покрытия.

После окончания всех работ на площади более 8 тыс. кв.м появится газон, на площади 1,3 тыс. кв.м будет уложена брусчатка и заасфальтировано почти 800 кв.м дорожек. Кроме того, в сквере появится детская игровая площадка с резиновым покрытием, также установят лавочки, урны и парковые качели.

На территории высадят декоративные кустарники, в числе которых ирга, кизильник, ива, калина, сирень и спирея., а также 96 деревьев. Это сосна, яблоня, черемуха, липа, клен, ива.

Помимо всего прочего, планируется организовать площадку для выгула и дрессировки собак, которая будет оборудована дог-диспенсерами. Для освещения территории установят 47 опор и 88 светильников.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области подвели итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год.

Также сообщалось, что семь территорий в Сормове и восемь скверов  на Автозаводе благоустроят 2024 году по ФКГС.

Кроме того, сообщалось, что велодорожки появятся в Нижнем Новгороде в 2024 году на объектах благоустройства по "ФКГС".

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Теги:
Благоустройство Нацпроект ФКГС
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