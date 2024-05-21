Сосна из Нижегородской области претендует на звание дерева года России
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Сормовскому району исполнилось 100 лет
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
23 мая 2024 10:31  [47] Авиакомпания Smartavia возобновляет рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи
23 мая 2024 10:14  [72] Ретропоезд на паровой тяге будет курсировать из Нижнего Новгорода в Арзамас
23 мая 2024 10:00  [110] Как не допустить заболевания щитовидной железы?
23 мая 2024 09:54  [84] Более 60 случаев наезда на лосей зафиксировано в Нижегородской области
23 мая 2024 09:45  [119] Университет Лобачевского стал участником программы для вузов Kaspersky Academy Alliance
23 мая 2024 09:32  [95] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов в рейтинге качества жизни
23 мая 2024 09:14  [131] Свет и ГВС частично отключат в шести районах Нижнего Новгорода 23 мая
22 мая 2024 19:02  [241] Нижегородская область и Центр биометрических технологий будут развивать сервисы в регионе
22 мая 2024 18:31  [305] Школу цифровых технологий построят в Нижнем Новгороде
22 мая 2024 18:25  [245] Одностороннее движение транспорта будет введено по улице Марата в Нижнем Новгороде
Общество

Авиакомпания Smartavia возобновляет рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи

23 мая 2024 10:31  [47] Общество

Фото: Кира Мишина

Авиакомпания Smartavia с 1 июня возобновит полёты в Сочи из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, регулярные рейсы запланированы трижды в неделю - по вторникам, субботам и воскресеньям на воздушных судах Боинг 737-800.

Отмечается, что рейсы из Нижнего Новгорода по вторникам и субботам будут вечерними, а по воскресеньям – дневные.

Smartavia станет четвёртой авиакомпанией, которая будет работать на курортном маршруте: сейчас рейсы в Сочи выполняют Аэрофлот и "Икар" совместно с Nordwind.

Напомним, что Нижний Новгород и Сочи стали партнёрами в туристической сфере.

Ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода были запущены прямые рейсы в Самаркандв Махачкалу и Норильск

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт Туризм
Поделиться:
Новости по теме
20 мая 2024 10:11  [458] Авиакомпания Red Wings возобновит рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул в июне 2024 года
03 мая 2024 09:43  [586] Авиакомпания NordStar открывает рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу и Норильск
06 марта 2024 09:56  [814] Новый международный авиарейс открывается из Нижнего Новгорода в Баку
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph