Авиакомпания Smartavia возобновляет рейсы из Нижнего Новгорода в Сочи Общество

Фото: Кира Мишина

Авиакомпания Smartavia с 1 июня возобновит полёты в Сочи из Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, регулярные рейсы запланированы трижды в неделю - по вторникам, субботам и воскресеньям на воздушных судах Боинг 737-800.

Отмечается, что рейсы из Нижнего Новгорода по вторникам и субботам будут вечерними, а по воскресеньям – дневные.

Smartavia станет четвёртой авиакомпанией, которая будет работать на курортном маршруте: сейчас рейсы в Сочи выполняют Аэрофлот и "Икар" совместно с Nordwind.

Напомним, что Нижний Новгород и Сочи стали партнёрами в туристической сфере.

Ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода были запущены прямые рейсы в Самарканд, в Махачкалу и Норильск.