Авиакомпания Red Wings возобновит рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул в июне 2024 года

Авиакомпания Red Wings возобновляет рейсы из Международного аэропорта Нижнего Новгорода в турецкий Стамбул. Как сообщает пресс-слжуба авиапорта, регулярные рейсы откроются в первый день лета - 1 июня. Полеты будут выполняться 1 раз в неделю по субботам.
Из Нижнего Новгорода самолет будет стартовать в 17:55 с прибытием в Стамбул в 22:55. В обратном направлении воздушное судно будет вылетать по субботам в 23:50. В Нижней Новгород самолет прибудет в воскресенье в 04:20.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.
В 2023 году авиакомпания Red Wings также выполняла полеты в Стамбул из Нижнего Новгорода. В настоящее время из Нижнего Новгорода авиакомпания совершает регулярные прямые рейсы в Екатеринбург, Ереван, Самару, Тюмень, Челябинск.
Ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода были запущены прямые рейсы в Самарканд, в Махачкалу и Норильск. Также сообщалось, что открылись прямые рейсы из столицы Приволжья в Тюмень.
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