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Общество

Работы по ремонту проезжей части в Нижнем Новгороде выполнены на 50%

23 мая 2024 15:09  [59] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонтные работы проезжей части Нижнего Новгорода, которые идут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", выполнены наполовину. Как сообщает МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" на данный момент уложено более 150 тысяч кв. метров покрытия проезжей части.

Подрядчик  начал ремонту девяти объектов. Это улицы Усилова, Гвоздильная, Волочильная, Фруктовая, эстакада на Московском шоссе, путепровод на 437 км по Комсомольскому шоссе и путепровод на 4 км Московского шоссе через улицу Кузбасскую.

Кроме того, ремонтные работы начались  на улице Новикова-Прибоя на участке от Мызинского моста до улицы Глеба Успенского. Данный участок был включен в ремонтный перечень за счет образовавшейся экономии на торгах.

Сначала подрядчик проведет ремонт дорог с  интенсивным движением, после чего работы начнутся на менее загруженных улицах. На участке дороги по улице Новикова-Прибоя, протяженностью около 1,5 км, начали устройство защитного слоя покрытия площадью более 40 тысяч кв. метров. Работы ведутся в ночное время, когда движение транспорта становится менее интенсивным. Также здесь проведут локальный ремонт тротуаров, заменят дорожные и тротуарные бортовые камни.

Напомним, в Нижнем Новгороде по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" за 5 лет отремонтировали свыше 2 млн кв. м дорожного полотна. Кроме того, на дороги Нижнего Новгорода нанесли более 7,5 тысячи кв. метров пластичной разметки.

Ранее сообщалось, что ремонт 37 тысяч кв.м дорог проведут в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Вам решать!".

Также сообщалось, что дороги девяти объектов в Нижнем Новгороде ремонтируют по национальному проекту.

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Теги:
Дороги Нацпроект Ремонтные работы
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