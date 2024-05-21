Два школьных музея из Нижегородской области представят регион на Всероссийском конкурсе Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Музей Мира гимназии №1 в поселке Мулино Володарского округа стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса школьных музеев "Солдаты Великого Отечества" в номинации "Лучший сельский музей". В номинации "Лучший городской музей" Нижегородскую область на федеральном этапе будет представлять музей боевой славы "1418 шагов до Победы" школы №110 Нижнего Новгорода.

С победой среди нижегородских участников и выходом в федеральный этап конкурса гимназию в Мулино поздравили региональный координатор проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия" Сергей Горин, глава Володарского муниципального округа Геннадий Щанников и секретарь местного отделения партии Анатолий Лыткин.

Как рассказал идейный вдохновитель и основатель музея полковник запаса Олег Раевский, преподававший в этой школе ОБЖ, все началось в 1999 году с инициативы сделать портретную галерею, посвященную героям Великой Отечественной войны.

"Главная мысль тогда была – привлечь ребят, воспитывать на примере героев будущих защитников, которые по-настоящему будут любить свою Родину. Потом начали создавать зал Народного подвига, все насыщалось, наполнялось. И важно, что дети делали все своими руками, искали, изучали, подключились и родители. К примеру, у нас есть стена с письмами, записями, сделанными рукой фронтовиков. И дети, когда все это клеили, собирали, читали, у них возникало много вопросов, появился интерес к дальнейшему поиску, знанию своей истории", - отметил он.

Сегодня музей состоит из трех крупных экспозиций: зал "Боевой Славы", рассказывающий о Великой Отечественной войне и Великой Победе, зал "Истории школы" и зал "Народного подвига", посвященный событиям и героям советского периода и современности.

Живой интерес у всех посетителей вызывает макет разрушенного здания Рейхстага и площади вокруг, изображающий последние дни Великой Отечественной войны. Наглядную копию подарила одна из воинских частей.

В музее хранятся ценные экспонаты. Здесь собраны подлинные документы, личные вещи, награды, письма, записные книжки, фотокарточки бойцов; выпуски красноармейской газеты «На боевом посту», медали ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов и много других значимых материалов. Особое место отведено стенду, в котором хранятся вещи выпускников школы – героев СВО, погибших при выполнении служебного долга.

Название музея было выбрано по аналогии с мемориальным музеем Мира в Хиросиме в Японии, где представлены экспозиции об ужасных последствиях атомной бомбардировки города американцами в 1945 году.

"Наш музей также рассказывает о страшных военных событиях и героях нашей страны, нашего поселка. Все, кому посвящены экспонаты музея, хотели одного – чтобы такое никогда не повторялось, чтобы на земле наступил мир и никогда не гибли люди. Помните песню «Хотят ли русские войны» - вот об этом наш музей, музей во имя мира", - рассказывает Светлана Гулик, руководитель музея, преподаватель географии гимназии.

В музее проходит много различных патриотических мероприятий, тематических уроков. Экскурсии проводят сами ученики, начиная с 6-го класса. Желающих очень много, старшеклассники помогают новичкам.

"В дальнейшем я хочу связать свою жизнь с историей. У меня папа – военнослужащий, и мне особенно близка экспозиция, посвященная выпускникам нашей гимназии – героям специальной военной операции. Они встали на защиту нашей страны, чтобы мы жили под мирным небом", - поделилась экскурсовод, ученица 9-го класса Мария Мещерякова.

Глава Володарского муниципального округа Геннадий Щанников подчеркнул, что гимназия находится на "легендарной" земле: "С 1941 по 1945 годы перед отправкой на фронт каждый пятый воин был подготовлен в Мулинском учебном центре, в то время он назывался Гороховецкий учебный центр. И сегодня наши земляки мужественно защищают Родину. Не бывает будущего без прошлого, и мы стараемся воспитывать в детях уважение и память о своих предках, о своих родных, героях Отечества. Нам есть чем гордиться!"

Региональный координатор партпроекта "Культура малой Родины" Сергей Горин поздравил педагогический коллектив и учеников гимназии с 1-м местом на областном уровне, вручил благодарственное письмо и пожелал победы в федеральном этапе.

"Это результат слаженной работы. Когда люди заинтересованы и движимы одной идеей, устремлением, то достигается такой высокий результат. Руководство нашей страны сейчас уделяет огромное внимание созданию школьных музеев. Думаю, что эта инициатива основана именно на таких примерах, как музей Мира в этой гимназии. Школьные музеи помогают сохранить историческую память, наше бесценное культурное наследие. И мы видим, как благодаря этой работе дети меняются, становятся настоящими патриотами своей земли. И это они передадут своим детям", - сказал Сергей Горин.

Координатор партпроекта также передал в фонд библиотеки гимназии собрание книг об истории России.

Всего на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса "Солдаты Великого Отечества" подали заявки 24 школьных музея. Лучшие из них по решению Нижегородского регионального отделения "Единой России" получили финансовую поддержку на дальнейшее развитие.

Напомним, в 2023 году музей Белышевской школы Ветлужского муниципального округа занял второе место в номинации "Лучший сельский школьный музей" в Приволжском федеральном округе и получил грант на 300 тысяч рублей на развитие материально-технической базы музея.

Сохранение исторической памяти, развитие проектов образования и воспитания молодежи на духовно-нравственных и культурно-исторических традициях, внедрение системы поддержки молодежных инициатив по созданию музейных экспозиций, реализации исследовательских проектов по истории Отечества и краеведению является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".