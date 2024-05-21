Предварительному внутрипартийному голосованию "Единой России" - 15 лет Политика

Внутрипартийному инструменту предварительного голосования партии "Единая Россия" в этом году исполняется 15 лет. Внутрипартийное голосование обеспечивает ежегодное обновление состава кандидатов, расширение социально-демографических рамок. Активное участие в нем принимают не только члены и сторонники партии "Единая Россия", но и беспартийные, не состоящие в каких-то других политических организациях. Появляются новые категории кандидатов: например, участники СВО.

Опыт единороссов перенимают и другие политические силы. В "Справедливой России" запущен конкурс "Справедливый кандидат", есть свой внутрипартийный конкурс в ЛДПР.

Эксперты оценили опыт "Единой России" по реализации процедуры предварительного партийного голосования, а также влияние этой процедуры на развитие партийно-политической системы страны.

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС отметил, что опыт предварительного голосования, который 15 лет назад начала внедрять в своей партийной работе "Единая Россия", - это перспективное направление, расширяющее поля публичной политики, доступной политически активным гражданам.

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии подчеркивает, что формирование партийной политической структуры России в начале XXI века поставило вопрос о принципах функционирования формирующегося партийного механизма на различных уровнях.

Директор НОЦ востоковедения, к.и.н., доцент кафедры международной журналистики Института русского языка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Эрадж Боев считает, что праймериз доказали свою эффективность в современных российских условиях.

Заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов выделяет основные преимущества внутрипартийного голосования:

"Во-первых, – это отличный инструмент внутрипартийной мобилизации накануне выборов. Это как хорошая утренняя разминка накануне большого рабочего дня: провел ее и получил заряд бодрости и энергии, не провел – полдня ходишь вялый и полусонный. Во-вторых, процедура праймериз, если она проводится по открытой модели (когда в голосовании могут принимать участие не только члены партии, а все избиратели), фактически обеспечивает ранний старт избирательной кампании".

Доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сергей Судьин отмечает, что консервация политических элит - явление чрезвычайно опасное:

"Консервация политических элит - явление чрезвычайно опасное. Интеллект, способность находить нестандартные решения и прочие достоинства, востребованные в политике, государственном и муниципальном управлении и иных сферах, выражаясь статистическим языком, имеют нормальное распределение. Это не есть прерогатива какой-то отдельной группы лиц. Отсутствие возможностей войти в политику грозит бедой самой политической элите. Равно как и воспроизводство элиты из самой себя: отрыв от реальной жизни, зацикленность на собственных проблемах - все это пагубно сказывается на благополучии страны.

Праймериз "Единой России" интересен мне, как ученому, прежде всего, как канал вертикальной политической мобильности, дающий возможность не только конкретному человеку изменить свое "здесь и сейчас", но и как шанс на постоянное обновление политической элиты, осознающую острую необходимость держать руку на пульсе страны. И "Единая Россия" здесь, к счастью, не исключение".