Эрадж Боев: "Праймериз доказали свою эффективность в современных российских условиях" Политика

Эрадж Боев, кандидат исторических наук, директор НОЦ востоковедения, доцент кафедры международной журналистики Института русского языка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова:

"Праймериз доказали свою эффективность в современных российских условиях. Участие в них обеспечивает политический рост многих молодых лидеров в регионах, открывает для них путь на федеральный уровень. Важно отметить, что на сегодняшний момент практика праймериз, помимо "Единой России", распространилась на другие парламентские партии, что обеспечивает широкий охват населения, вовлеченного в проведение предварительных электоральных процедур. С помощь праймериз создается конкурентная политическая среда, в которой избиратели обладают возможностями оказывать непосредственное влияние на процесс выдвижения кандидатов ведущими политическими силами в стране".