Андрей Дахин: "Праймериз "Единой России" - это перспективное направление, расширяющее поля публичной политики" Политика

Андрей Дахин, доктор философских наук, профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Опыт предварительного голосования, который 15 лет назад начала внедрять в своей партийной работе "Единая Россия", - это перспективное направление, расширяющее поля публичной политики, доступной политически активным гражданам. Практика предварительного голосования связана с отбором кандидатов от партии на выборные должности, как правило, депутатов разного уровня: в этом отборе предлагается участвовать всем заинтересованным гражданам.

Для этого механизма голосования характерно то, что в последние годы он вышел из "партийных кабинетов" в общественные публичные пространства. Чем больше партий будет применять этот механизм коммуникаций с избирателями, тем шире и прочнее будет поле взаимного понимания и доверия между политическим партиями и избирателями. По мере утверждения предварительного голосования в качестве своеобразного политического обычая, потребуется, видимо, и определённая стандартизация этой разновидности публичного волеизъявления. Перспектива видится в том, чтобы оно становилось новой опцией в зоне ответственности избирательной комиссии: те же стандарты безопасности, прозрачности, доверия".