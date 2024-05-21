Евгений Семенов: "Праймериз - это отличный инструмент внутрипартийной мобилизации накануне выборов" Политика

Заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов:

"Из множества преимуществ, которые манифестированы теорией процедуры предварительного внутрипартийного голосования я вижу два несомненных и многократно апробированных. Во-первых, – это отличный инструмент внутрипартийной мобилизации накануне выборов. Это как хорошая утренняя разминка накануне большого рабочего дня: провел ее и получил заряд бодрости и энергии, не провел – полдня ходишь вялый и полусонный.

Во-вторых, процедура праймериз, если она проводится по открытой модели (когда в голосовании могут принимать участие не только члены партии, а все избиратели), фактически обеспечивает ранний старт избирательной кампании. В то время как другие партии еще только планируют свою работу с избирателями, партия, проводящая праймериз, уже вовсю работает с ними, используя целый комплекс агитационно-пропагандистских инструментов и не нарушая при этом законодательства о выборах.

Я полагаю, что эти политтехнологические преимущества, которые получила "Единая Россия" еще 15 лет назад, давно оценили и другие партии. Именно поэтому они стали вводить собственные процедуры предварительного голосования. Однако до масштабности и эффективности процедуры праймериз "Единой России" им пока еще далеко".