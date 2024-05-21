Александр Прудник: "Использование технологии праймериз стало проявлением политической смелости руководителей "Единой России" Политика

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"Формирование партийной политической структуры России в начале XXI века поставило вопрос о принципах функционирования формирующегося партийного механизма на различных уровнях. Наблюдался определенный разрыв между технологией функционирования партийной системы на высшем и среднем уровнях и тем, что происходит на низовом, первичном уровне.

Привычные, сформированные еще предшествующей политической формацией механизмы, эффективно работали в среде, которая состояла из уже проявивших себя амбициозных политических активистов. Вопрос состоял в том, каким образом разомкнуть эту систему навстречу активной части гражданского общества. Использование технологии праймериз стало проявлением политической смелости и дальновидности руководителей "Единой России".

Политикам, сформированным культурой директивного управления и постоянного контроля, непросто было решиться на внедрение элемента неопределенности при формировании низового первичного уровня партийной кадровой базы.

Инструмент предварительного внутрипартийного голосования, использованный "Единой Россией", неожиданно оказался своеобразным паровым катком, который прошелся по основным, соперничающим с нею партиям. Они оказались не готовы к такому уровню мобилизации политической активности общества и начали терять свои позиции. Логика политического выживания вынудила их тоже обратиться к механизму праймериз.

Все это привело к активному вовлечению политическую партийную жизнь новых, свежих сил, чья активная гражданская позиция была до этого слабо востребована.

Таким образом, эксперимент руководства "Единой России" по использованию предварительного голосования перерос первоначальный внутрипартийный уровень. Он придал новый облик не только самой партии, но и привел к трансформации других партий страны и, в конечном итоге, изменил политическую культуру общества в целом".