Сергей Судьин: "Праймериз "Единой России" интересен мне как канал вертикальной политической мобильности" Политика

Сергей Судьин, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Консервация политических элит - явление чрезвычайно опасное. Интеллект, способность находить нестандартные решения и прочие достоинства, востребованные в политике, государственном и муниципальном управлении и иных сферах, выражаясь статистическим языком, имеют нормальное распределение. Это не есть прерогатива какой-то отдельной группы лиц. Отсутствие возможностей войти в политику грозит бедой самой политической элите. Равно как и воспроизводство элиты из самой себя: отрыв от реальной жизни, зацикленность на собственных проблемах - все это пагубно сказывается на благополучии страны.

В настоящее время в России существует немало каналов, позволяющих обеспечить сменяемость значительной части политических элит. Новые люди (я не про партию, хотя...) - это всегда новые идеи, новые проблемы, на которые прежде не обращалось внимания, а также очередная демонстрация того, что в этой жизни возможно все, и очень многое зависит исключительно от тебя. Много раз наблюдал, как из общественного или школьного активиста, внезапно осознавшего свою ответственность за несовершенство какой-то части мира, вырастал ответственный и грамотный лидер, которому доверяют самые серьезные проекты на самом высоком уровне.

Праймериз "Единой России" интересен мне, как ученому, прежде всего, как канал вертикальной политической мобильности, дающий возможность не только конкретному человеку изменить свое "здесь и сейчас", но и как шанс на постоянное обновление политической элиты, осознающую острую необходимость держать руку на пульсе страны. И "Единая Россия" здесь, к счастью, не исключение".