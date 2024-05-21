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Общество

Нижний Новгород вошел в ТОП-5 городов для отдыха на реке

30 мая 2024 16:20  [111] Общество

Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге городов для речного и озерного туризма. Исследование провел сервис ТВИЛ.РУ. По версии исследователей, самыми востребованными для отдыха на озерах и реках в этом году стали Калининград и Казань. Третье место занял Волгоград, Нижний Новгород занял четвертую строчку рейтинга и закрыл пятерку Петрозаводск. (Из рейтинга были исключены Москва и Санкт-Петербург). Позиция, которую в этом туристическом рейтинге занял Нижний, и радует, и настораживает одновременно. С одной стороны это закономерно, что город, расположенный на слиянии двух великих рек – Волги и Оки, вошел в топ-5 городов для речного туризма. С другой стороны, стоит признать, что город, долгое время считавшийся Волжской столицей, теряет идентичность речного города. Берега рек закованы в бетон, подходов к воде почти нет, нет и лодок, некогда сотнями теснившихся по этим берегам. Перестал существовать знаменитый окский пляж на Гребневских песках. Пляж на Волге хотя и не закрыт, но забыт. Реки стали дальше от горожан, и нижегородцы, с гордостью называвшие себя "волжанами", все реже и реже вспоминают об этом.

Мы обратились к экспертам с вопросом: Какую роль в идентичности нижегородцев играют Волга и Ока, и стоит ли беспокоиться о том, что они постепенно становятся недоступны для горожан?

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского отмечает еще одну позитивную тематику региональной повестки.

"Рад, что в региональной повестке появляются темы, о которых невероятно приятно порассуждать: они навевают самые приятные мысли и самые теплые воспоминания. На мой взгляд, в формировании моей нижегородской идентичности ничто не играет такой важной роли как Волга и Ока, их художественные образы, песни, понимание их исторической роли в судьбе города. Этому активно способствуют и гости нашего города. Помню, от приехавшего, кстати, из Петрозаводска коллеги услышал тамошнюю шутку про Нижний Новгород: город на Оке, который называется столицей Волги. Пришлось объяснять. Интересно, а многие еще так шутят?" 

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества акцентирует внимание на том, что Ока и Волга оказали немалое влияние на жизнь и судьбу города.

"Реки есть во многих городах, но едва ли наберется большое количество городов, на судьбу которых реки оказали такое же влияние как на жизнь и судьбу Нижнего. Своим происхождение и славой наш город обязан рекам. Место на слиянии Волги и Оки, найденное князем Юрием Всеволодовичем, было стратегически безупречно для города-форпоста, контролирующего восточные пределы отечества. Макарьевская ярмарка в XIX веке была перенесена в Нижний только потому, что здесь сходились две больших реки, обеспечивающих логистические потребности международного торжища. Знаменитый судостроительный завод "Красное Сормово", положивший начало системному паровому судостроению в Волго-Камском и Волго-Окском бассейнах был основан именно под Нижним Новгородом. Наконец, суда на подводных крыльях Ростислава Алексеева, внесшие новый вклад в развитие мирового судоходства, появились не где-нибудь, а в городе Горьком – столице Волжского объединенного речного пароходства".  

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС считает, что Волга и Ока сыграли особую роль в становлении города.

"Глядя на фото Г.С. Никитина с пробежки и купания на волжском берегу в Самаре, где широкая песчаная полоса и открытый доступ к воде, хочется спросить: "Ну, почему же у нас не так!?". Бесспорно, Волга и Ока сыграли особую роль в становлении и развитии Нижнего Новгорода: речь идет о пространственном развитии, экологическом факторе, торгово-ярмарочной деятельности, логистической составляющей. И реки вписаны в то, что мы сейчас называем брендом территории. Уверена, что это и дальше будет определять нашу идентичность, выделять среди других городов. Но очень хочется в части благоустройства и преобразования приречных территорий сделать их более доступными рекреационными пространствами, а не просто бетонными мостовыми".

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского обращает внимание на специфику природного рельефа Нижнего Новгорода:

"Специфика природного рельефа и сложившиеся климатические условия оказывают серьезное влияние на особенности развития общества и характер людей, проживающих на конкретной территории. В науке существует целое направление – географический детерминизм – занимающееся изучением подобного воздействия, а среди авторов, который в той или иной степени развивали это научное течение, были такие известные ученые, как Ш.Л. Монтескье, И.Г. Гердер, С.М. Соловьев и другие.  
Реки Ока и Волга, безусловно, остаются одними из важнейших маркеров территориальной, нижегородской идентичности. Они создают внешний облик нашего региона и формируют его образ в глазах и сознании, как жителей самой Нижегородской области, так и других субъектов Федерации, и зарубежных стран".

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии подчеркивает роль Волги в формировании самосознания нижегородцев:

"Жемчужиной бытия Нижнего Новгорода является его расположение на слиянии двух великих рек Восточно-Европейской (Русской) равнины: Волги и Оки. Историческая судьба и миссия Нижнего Новгорода является, в определенной мере, производными от водного пути, на котором он находится.
Региональное самосознание нижегородцев формировалось образом Волги и без него существовать не сможет. Это часть культурного кода нижегородцев. Водное речное пространство всегда воспринималось ими чем-то своим, родным, доступным. Сейчас эта глубинная связь с реками, которые формируют самый ландшафт и географию города постепенно утрачиваются. Особенно затухание мифа Волги в сознании нижегородцев заметно у молодежи. Если не произойдет последующей межпоколенной передачи этого элемента самосознания нижегородцев, то он просто уйдет навсегда. Конечно, в новых условиях сформируется новая региональная идентичность нижегородцев, но это уже будет иной образ".  

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"

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