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Общество

Евгений Семенов: "Своим происхождением и славой наш город обязан рекам"

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Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге городов для речного и озерного туризма по версии сервиса ТВИЛ.РУ. Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества отмечает роль Оки и Волги в судьбе Нижнего Новгорода:

"Реки есть во многих городах, но едва ли наберется большое количество городов, на судьбу которых реки оказали такое же влияние как на жизнь и судьбу Нижнего. Своим происхождение и славой наш город обязан рекам. Место на слиянии Волги и Оки, найденное князем Юрием Всеволодовичем, было стратегически безупречно для города-форпоста, контролирующего восточные пределы отечества. Макарьевская ярмарка в XIX веке была перенесена в Нижний только потому, что здесь сходились две больших реки, обеспечивающих логистические потребности международного торжища. Знаменитый судостроительный завод "Красное Сормово", положивший начало системному паровому судостроению в Волго-Камском и Волго-Окском бассейнах был основан именно под Нижним Новгородом. Наконец, суда на подводных крыльях Ростислава Алексеева, внесшие новый вклад в развитие мирового судоходства, появились не где-нибудь, а в городе Горьком – столице Волжского объединенного речного пароходства. 

Идентичность нижегородца немыслима без Волги и Оки и не только потому, что реки влияли на политическое, экономическое и научно-техническое развитие города, а в первую очередь потому, что реки были непосредственно связаны с жизнью горожан. Они кормили, они давали работу, они были местом отдыха и источником вдохновения. Не случайно Волгу называли "Волга-матушка, Матушка-кормилица".

Идентичность человека формируется под влиянием самых разных, в том числе и чувственных процессов. Непосредственный контакт природой – лесом, степью, рекой или морем, формирует особую идентичность. Подчеркну – непосредственный, если хотите – тактильный контакт с природой, формирует уникальную ландшафтную идентичность. Потому что без этого лес – это просто древесина, степь – территория, а море – соленая вода. Конечно, река – это не только пляж, но река без пляжа, без рыбалки, без утреннего тумана – это просто водная артерия. Важная, выгодная, красивая, но холодная и чужая.

В разных городах, стоящих на реках, меня всегда поражало, что городские власти стремятся обеспечить тот чувственный контакт горожан с реками, создать зоны пляжного отдыха на их берегах. Даже там, где реки были закованы в бетон. Например, весной в Париже рассыпают на бетонной набережной Сены речной песок и парижане с удовольствием загорают на этих искусственных пляжах. Осенью этот песок убирают. А в Вене к бетонным стенкам Дуная пришвартованы баржи, переоборудованные под бассейны и горожане загорают и купаются там. 

Если говорить о Нижнем, то мне кажется, что без доступа к рекам город теряет свое обаяние, утрачивает часть своей идентичности. А еще мне кажется, что губернатор, который вернет нижегородцам Волгу и Оку, восстановит городские пляжи будет воспринят как человек почувствовавший глубинную природу нижегородцев. Полагаю он заслужит глубокую и искреннюю благодарность и надолго останется в памяти народа".

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Теги:
Евгений Семенов Туризм
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