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Сергей Судьин: "В формировании моей нижегородской идентичности ничто не играет такой важной роли, как Волга и Ока"

30 мая 2024 16:01  [44] Общество

Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге городов для речного и озерного туризма по версии сервиса ТВИЛ.РУ. Сергей Судьин, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского отмечает, что в региональной повестке появилась еще одна позитивная тема.

"Рад, что в региональной повестке появляются темы, о которых невероятно приятно порассуждать: они навевают самые приятные мысли и самые теплые воспоминания. По поводу городских пляжей есть два образа из далекого детства. Первый - это где-то на Оке, в Канавино, по-моему, в районе метромоста. Хотя, могу и ошибаться: с ориентацией в пространстве всегда было очень плохо. А второй - это родимое Силикатное озеро, то, которое где-то между проспектом Ленина, Комсомольской площадью и "вторым холодильником" - хладокомбинатом №2, то есть. Недалеко от дома, в общем. Помню, в нем все время кто-то тонул.

На мой взгляд, в формировании моей нижегородской идентичности ничто не играет такой важной роли как Волга и Ока, их художественные образы, песни, понимание их исторической роли в судьбе города. Этому активно способствуют и гости нашего города. Помню, от приехавшего, кстати, из Петрозаводска коллеги услышал тамошнюю шутку про Нижний Новгород: город на Оке, который называется столицей Волги. Пришлось объяснять. Интересно, а многие еще так шутят?

Если говорить о потере доступности и рисках размывания природно-исторической идентичности, то я бы не стал путать реки с пляжами. Все-таки, это разные вещи. Пляж может возникнуть где угодно, нередко стихийно, а река не денется никуда. И связанная с ней история тоже. Не говоря уже о душевной к ней привязанности. Я вот и Обь видел, и Ангару, и Лену, и Рейн, и Темзу, и Сену. Прикольно, красиво, классно, величаво, но... Не то это все, не то".

 

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Теги:
Сергей Судьин Туризм
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