Елена Мозгунова: "Волга и Ока сыграли особую роль в развитии Нижнего Новгорода" Общество

Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге городов для речного и озерного туризма по версии сервиса ТВИЛ.РУ. Елена Мозгунова, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС выделяет роль Оки и Волги в становлении Нижнего Новгорода.

"Глядя на фото Г.С. Никитина с пробежки и купания на волжском берегу в Самаре, где широкая песчаная полоса и открытый доступ к воде, хочется спросить: "Ну, почему же у нас не так!?. "

Но, я бы разделила два понятия: природно-географическая идентичность Нижнего Новгорода, определяемая местоположением - слиянием двух рек, что стало частью ДНК-поселения – с одной стороны, а с другой - возможность использования речных преимуществ для организации общественно-рекреационных пространств.

И если в первом случае, я не вижу поводов для беспокойств: река остается частью ландшафта и ассоциативно Нижний Новгород неотделим от Волги, то во втором - в следствии определенных мер по благоустройству, ликвидации заброшенных промышленно-депрессивных территорий вдоль береговых линий, жители как-бы оттеснились от воды. И сейчас наш максимум - это прогулки по набережным без прямого доступа к реке: комфортных пляжей практически нет, лодочных станций тоже. И вроде бы, прогулочные зоны вдоль берега широки и благоустроены, наполнены активностями, кафе, спортивными площадками, а все это без участия водного ресурса.

Бесспорно, Волга и Ока сыграли особую роль в становлении и развитии Нижнего Новгорода: речь идет о пространственном развитии, экологическом факторе, торгово-ярмарочной деятельности, логистической составляющей. И реки вписаны в то, что мы сейчас называем брендом территории. Уверена, что это и дальше будет определять нашу идентичность, выделять среди других городов. Но очень хочется в части благоустройства и преобразования приречных территорий сделать их более доступными рекреационными пространствами, а не просто бетонными мостовыми".