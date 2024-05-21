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Дмитрий Каминченко: "Реки Ока и Волга остаются одними из важнейших маркеров территориальной, нижегородской идентичности"

30 мая 2024 16:17  [6] Общество

Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге городов для речного и озерного туризма по версии сервиса ТВИЛ.РУ. Дмитрий Каминченко, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского подчеркивает роль Оки и Волги в формировании внешнего облика Нижнего Новгорода:

"Специфика природного рельефа и сложившиеся климатические условия оказывают серьезное влияние на особенности развития общества и характер людей, проживающих на конкретной территории. В науке существует целое направление – географический детерминизм – занимающееся изучением подобного воздействия, а среди авторов, который в той или иной степени развивали это научное течение, были такие известные ученые, как Ш.Л. Монтескье, И.Г. Гердер, С.М. Соловьев и другие.  

Наличие на конкретной территории морей, крупных рек, больших лесов, высоких гор, длинных, простирающихся равнин определяет не только социальный и экономический уклад, но и политический строй, а также – разделяемые людьми ценности, нормы и модели поведения, что, тем самым – обуславливает их самоидентификацию.  

Реки Ока и Волга, безусловно, остаются одними из важнейших маркеров территориальной, нижегородской идентичности. Они создают внешний облик нашего региона и формируют его образ в глазах и сознании, как жителей самой Нижегородской области, так и других субъектов Федерации, и зарубежных стран. Впрочем, следует признать, что помимо географического существуют и другие факторы, влияющие на складывающуюся идентичность. Они во многом связаны с процессами глобализации, а их воздействие носит универсалистский характер, сближая нашу область с другими территориями. Это, например, отражается в сегодняшнем сочетании в столице Приволжья как старинных построек, так и новых бетонных, высотных зданий.  

В этой связи трудно не согласиться с обозначенной тенденцией к потере «речной компоненты» в идентичности горожан. Причем, речь стоит вести отнюдь не только о доступности или недоступности волжских и окских берегов, хотя, глядя на выросший лес на месте некогда располагавшегося пляжа "Гребневские пески", сложно представить себе то, насколько популярным среди жителей было это место в советские период.  

Волга и Ока – это крупные транспортные артерии, которые могли бы использоваться намного более эффективно с точки зрения организации городского хозяйства. Как и в случае с Гребневскими песками, сегодня уже трудно представить себе и то, что когда-то на Стрелке размещался и грузовой порт, который был важнейшей частью крупного транспортного узла с центром в столице Приволжья. Значительную роль могли бы сыграть и массовые речные перевозки людей, передвигающихся к месту работы, учебы, проживания и т.д. в разные части Нижнего Новгорода, что существенно уменьшило бы нагрузку на городские дороги и сократило бы время в пути.  

Иными словами, чтобы сохранить или возродить в сознании нижегородцев самовосприятие себя как волжанина, важно задуматься не только о рекреационной, но и о других функциях, которые современные Волга и Ока могли бы выполнять в повседневной жизни жителей нашего города и области".

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Теги:
Дмитрий Каминченко Туризм
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