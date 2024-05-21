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Александр Прудник: "Самосознание нижегородцев формировалось образом Волги и без него существовать не сможет"

30 мая 2024 16:29  [3] Общество

Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге городов для речного и озерного туризма по версии сервиса ТВИЛ.РУ. Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии выделяет роль Оки и Волги в формировании регионального самосознания нижегородцев:

"Жемчужиной бытия Нижнего Новгорода является его расположение на слиянии двух великих рек Восточно-Европейской (Русской) равнины: Волги и Оки. Историческая судьба и миссия Нижнего Новгорода является, в определенной мере, производными от водного пути, на котором он находится.

Региональное самосознание нижегородцев формировалось образом Волги и без него существовать не сможет. Это часть культурного кода нижегородцев. Водное речное пространство всегда воспринималось ими чем-то своим, родным, доступным. Сейчас эта глубинная связь с реками, которые формируют самый ландшафт и географию города постепенно утрачиваются. Особенно затухание мифа Волги в сознании нижегородцев заметно у молодежи. Если не произойдет последующей межпоколенной передачи этого элемента самосознания нижегородцев, то он просто уйдет навсегда. Конечно, в новых условиях сформируется новая региональная идентичность нижегородцев, но это уже будет иной образ. 

Причина этой тревожной тенденции заключается в отчуждении жителей города от своих рек. Закованные в бетонное ложе русла рек превратились в подобие больших искусственных каналов. Живая природная среда была за последние десятилетия целенаправленно вытеснена с берегов Волги и Оки. 
Создалась парадоксальная ситуация: чем благоустроенней и протяженней становятся набережные, тем меньше в них остается самих этих рек. Некогда знаменитые речные пляжи, на которых горожане наслаждались красотой и прохладой своих рек стремительно исчезают. Почти не осталось так некогда популярных лодочных станций. 

Для того чтобы понять глубину ошибочности такого градостроительного решения следует посмотреть, как стремятся нижегородцы к последним участкам берегов еще не закованных в бетон. Нет там никаких комфортных условий, эти подобия стихийных пляжей больше похожи на песчаные свалки, но горожане, часто целыми семьями туда тянутся. Для них это последняя возможность встретиться со своими реками.

Однажды со Стрелки были отправлены в металлолом портовые краны. К тому времени они уже не работали, но их ажурные вознесенные ввысь конструкции напоминали о великом водном пути нашего города. После того как их не стало, над Нижним Новгородом больше не веют ветры дальних странствий. Это событие стало символическим отказом от прежнего образа столицы Волги. 

Сейчас приходит время восстановление связи Нижнего Новгорода и его жителей со своим символом и исторической судьбой: с главной рекой России - Волгой".

 

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Теги:
Александр Прудник Туризм
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