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Общество

Около 1700 нижегородцев обратились к уполномоченному по правам ребенка

30 мая 2024 18:32  [71] Общество
Маргарита Ушакова

Маргарита Ушакова

Около 1700 человек обратились в адрес уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области в 2023 году. Об этом заявила детский омбудсмен по региону Маргарита Ушакова на пресс-конференции в НОИЦ 30 мая.

Она отметила, что количество обращений из года в год находится примерно на одинаковом уровне.

"Однако с каждым годом увеличивается количество обращений, связанных с алиментами. Если три года назад доля таких обращений составляла 25%, то в 2023 году их число достигло 36%.Это очень тревожная статистика", - отметила Ушакова.

Маргарита Ушакова подчеркнула, что на втором месте по количеству обращений стоят проблемы, связанные с образованием детей.

"Это проблемы между учеником и учителем, между школьниками и между ребенком и родителями другого ученика. Также много обращений поступает по поводу зачисления ребенка в детсад или школу в шаговой доступности. Там, где есть нарушения прав ребенка, мы вместе уполномоченными органами решаем эти проблемы", - сказала детский омбудсмен по Нижегородской области.

Напомним, что судебные приставы в Нижегородской области взыскали с неплательщиков алиментов около 500 млн рублей за пять месяцев 2024 года. В 2023 году было взыскано в общей сложности 1,3 млрд рублей.

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Теги:
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